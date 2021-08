Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 19 août 2021 : La première semaine de Leo Messi à Paris, l’intérêt du Bayern Munich pour Thilo Kehrer, la question du système au milieu de terrain et la piste Paul Pogba toujours d’actualité.

L’Équipe revient sur la première semaine de Messi qui “a déjà livré plusieurs images. La folie des premières heures. Son arrivée incroyable devant des centaines de fans du PSG à l’aéroport du Bourget, peu avant 16 heures, le mardi 10 août, ce salut telle une rock star à la fenêtre, ses premiers pas suivis en ‘mondovision’, de l’hôpital américain de Neuilly au Parc des Princes, en passant par son hôtel du Royal Monceau.” On lit que “l’effervescence a aussi gagné” le centre d’entraînement. Et que dès les premières heures, l’impression était quasi unanime : “Passé le premier contact, il émane autour de la star une forme de simplicité étonnante. Lionel Messi n’a pas le charisme d’un Sergio Ramos – qui a marqué plusieurs cadres du vestiaire parisien – mais sa présence change l’atmosphère d’une pièce. Peu de mots. Une approche presque discrète, modeste”, rapporte le média. Un proche du groupe confie qu’il y avait “des joueurs qui se posaient des questions sur leur avenir et qui sont influencés par l’arrivée de Messi” tandis que les dialogues entre Mauricio Pochettino et la star argentine “sont réguliers”. Le staff veut mesurer avec précision les sensations, notamment physiques, du joueur. Kylian Mbappé ne cache pas non plus son admiration pour le numéro 30 parisien en répétant à ses proches sur ses impressions : “Les gars, c’est Messi”.

Le journal sportif fait aussi un focus sur les différents membres de l’entourage de Lionel Messi qui l’accompagnent au quotidien. Tout d’abord Pepe Costa, “l’ombre de Leo”, qui a travaillé pour le FC Barcelone et était aussi proche de “Jordi Alba, Gerard Piqué et Luis Suarez. Il était connu en Catalogne pour se plier en quatre, avec la volonté de satisfaire la moindre demande de ses protégés. Il devrait s’installer avec sa famille pas loin des Messi.

Marcelo Mendez est considéré comme “l’homme des médias”, a rapidement gagné la confiance du joueur et celle de son clan grâce à son professionnalisme et sa discrétion. Ce dernier “accompagne et conseille la Puce lors de chacune de ses interviews et de ses sorties publiques, comme lors de sa présentation officielle avec le PSG au Parc des Princes, mercredi dernier.”

Enfin Pau Negre, est celui qui est le “garant de la marque Messi”. Il était l’ancien responsable des partenariats commerciaux au sein du Barça de 2004 à 2009 et a rejoint par la suite l’équipe de l’Argentin “l’année de son premier Ballon d’Or France Football, en 2009, afin de développer son image à l’international.” Le journal indique qu’il a pour responsabilité de “rentabiliser les diverses licences de la marque ‘Messi’ et de l’exploitation de ses droits à l’image dans le monde.”

Le média sportif consacre un article entier sur l’intérêt très prononcé du Bayern Munich pour Thilo Kehrer. Car Oliver Kahn (président du conseil d’administration) et Hasan Salihamidzic (directeur sportif) “sont très intéressés par le profil” de Thilo Kehrer (24 ans). Lié au PSG jusqu’en juin 2023, le défenseur international allemand “sait que son temps de jeu sera réduit” à Paris, explique L’Équipe. Le quotidien informe aussi que le joueur “serait séduit par le projet du champion d’Allemagne, prêt à proposer une douzaine de millions pour l’enrôler”, au point où ses représentant auraient d’ores et déjà trouvé un accord avec le club munichois.

Le Parisien du jour s’interroge sur “le milieu idéal” au PSG, une quête qui existe depuis 2017. Les Rouge & Bleu comptent sept joueurs à ce poste : Marco Verratti, Gini Wijnaldum, Danilo Pereira, Gana Gueye, Leandro Paredes, Ander Herrera, Rafinha en plus de quatre joueurs du centre de formation (Eric Junior Dina-Ebimbe, Xavi Simons, Ismaël Gharbi, Edouard Michut). L’arrivée de Lionel Messi “change tous les plans” et celui qui pourrait combler un manque dans la récupération haute à la perte de balle serait Georgino Wijnaldum. Si le Hollandais a livré deux performances “peu convaincantes” en Ligue 1, ce dernier est encore en plein milieu de sa préparation physique et son duo avec Verratti “fait saliver de nombreux observateurs.” Danilo Pereira, Leandro Paredes et Gana Gueye pourraient jouer devant la défense en cas de défense à trois… Et le mercato n’est sûrement pas terminé. Comme l’affirme le journal local, “le PSG pourrait sauter sur une opportunité comme Paul Pogba et Eduardo Camavinga si celle-ci se présentait avant le 31 août.”

Le média a réalisé un focus sur le youtuber et supporter du PSG, Boumé Sama, qui a “validé le pari qu’il s’était lui-même lancé sur les réseaux sociaux le 6 août dernier : ‘Je fais Marseille-Paris en conduite de balle pour venir le voir jouer au Parc'” dans le cas où la Pulga signe à Paris. “Après sept jours de périple”, avec entre 500 et 600 km parcourus à travers la France, “Boumé Sama s’est affalé sur le trottoir, au pied de l’immense ‘Bienvenue Leo Messi’ étalé sur la façade du Parc des Princes” explique Le Parisien. Le journal francilien observe enfin que la Ligue 1 ne possède aucun diffuseur officiel en Espagne, qui va pourtant être friande des matches des Rouge & Bleu, avec Messi, Ramos, Neymar, Navas, Hakimi, Di Maria, Herrera, Sarabia… Idem pour la Belgique, la Suède ou la Norvège.

Dans Paris-Match, on lit qu’à peine arrivé au PSG, Leo Messi a inspiré le peintre Rémi Bertoche. L’artiste a intitulé sa toile «Pour tout l’art du monde…». Le magazine rapporte que “jamais le PSG n’avait connu de telles ventes.” Les “tee-shirts floqués Lionel Messi, le numéro 30 de l’équipe, provoquent files d’attente et ruptures de stock. L’arrivée du joueur argentin a aussi suscité un engouement sur Internet – le PSG décompte 130 millions d’abonnés tous réseaux sociaux confondus, dont 15 millions gagnés depuis l’annonce du recrutement.” Pour rappel, Leo Messi est plus suivi sur Instagram que Kim Kardashian…

Enfin, Michel Der Zakarian devrait disposer de tout son effectif pour affronter le PSG demain, assure Le Télégramme. “Les joueurs brestois ont effectué un entraînement classique, auquel ont aussi participé Belkebla et Uronen mercredi matin, et aucun absent n’était à déplorer sauf les blessés de longue date (Cibois et Hérelle)”, peut-on lire.