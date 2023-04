En fin de contrat en juin prochain, l’avenir de Lionel Messi au PSG est plus qu’incertain avec un possible retour envisagé au FC Barcelone.

Où jouera Lionel Messi lors de la saison 2023-2024 ? Alors que son bail prend fin le 30 juin prochain avec le PSG, l’Argentin de 35 ans n’a pas encore tranché pour son futur. Pourtant, le clan du joueur est toujours en discussion avec le board parisien pour une éventuelle prolongation de contrat. Mais deux autres options sont également sur la table : une arrivée à l’Inter Miami en MLS ou un retour au FC Barcelone. Et le club espagnol a clairement ouvert la porte à un retour de Lionel Messi en Catalogne. Le vice-président du club, Rafa Yuste, s’est exprimé à ce sujet ce vendredi : « Nous avons été en contact avec le camp de Leo Messi. Leo sait à quel point nous l’apprécions et j’aimerais qu’il revienne. » Et selon TyC Sports, il n’y a pas encore eu d’offre formelle de la part du club espagnol, qui a récemment discuté avec le clan Messi pour organiser un match en l’honneur du meilleur joueur de son histoire. Concernant un possible avenir au PSG, une prochaine réunion aura lieu car il n’y a toujours pas d’accord pour une prolongation, rapporte le média argentin.

🗣️ | Christophe Galtier sur l’avenir de Messi 🇦🇷 :



« Concernant l’avenir de Leo, il y a sa position, la position du club, moi je suis focus sur le titre de champions de France, ça discute entre les deux partis mais ça reste très confidentiel » 🤐#PSGOL pic.twitter.com/W6rQgDkoqz — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 31, 2023

Un faible salaire pour Messi complété par une série de variables externes

Et au FC Barcelone, de nombreuses personnes militent pour son retour comme Sergi Roberto, Ronald Araujo, Robert Lewandowski ou encore le coach, Xavi. Dimanche dernier, le Camp Nou a également scandé le nom de La Pulga lors d’un évènement organisé par Gérard Piqué. Cependant, le Barça doit faire face à une réalité économique très compliquée. En effet, le club catalan « doit résorber un trou de 200M€ pour pouvoir sortir du contrôle de la Ligue », rapporte Le Parisien. Mais le leader de LaLiga sait qu’une arrivée de Lionel Messi pourra générer d’importants revenus. Ainsi plusieurs solutions pourraient être mis en place pour faciliter un retour du joueur formé au FC Barcelone. Toujours selon LP, les Azulgrana veulent passer par un plan de licenciement pour beaucoup de salariés et envisagent également une nouvelle politique salariale à la baisse avec également la vente de plusieurs joueurs comme Ansu Fati, Clément Lenglet, Ferran Torres et Éric Garcia. « En cas d’offres, ces éléments au salaire important ne seront pas retenus. »

C’est surtout la question du salaire qui est étudiée minutieusement par les dirigeants catalans. Toujours selon le quotidien francilien, le FC Barcelone pourrait proposer un salaire « minime » de 10M€ brut par saison au septuple Ballon d’Or. Mais cela pourrait être complété par plusieurs variables externes comme « une partie des revenus liés aux nouveaux sponsors qui viendront naturellement si Messi est de retour » ou encore un intéressement sur les ventes de maillots et les billets. Tous les moyens sont donc étudiés par le board du FC Barcelone. Car en Catalogne, « tout le monde est persuadé que l’Argentin meurt d’envie de revenir au pays et qu’il est prêt à faire de gros sacrifices pour boucler la boucle », conclut Le Parisien.