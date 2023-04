Ce dimanche (20h45 sur Prime Video), le PSG accueille l’Olympique Lyonnais à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier pourra compter le retour de quelques cadres.

Renouer avec la victoire, tel sera l’objectif du PSG ce dimanche au Parc des Princes. Défait 0-2 à domicile par le Stade Rennais juste avant la trêve internationale, le club parisien aura une belle occasion à saisir pour prendre ses distances avec l’Olympique de Marseille, tenu en échec face à Montpellier (1-1) au Stade Vélodrome ce vendredi. Et pour cela, Christophe Galtier pourra compter sur le retour de quelques joueurs importants de l’effectif. À ce jour, seuls Presnel Kimpembe (tendon d’Achille), Nordi Mukiele (ischio-jambiers), Neymar Jr (cheville) et Carlos Soler (mollet) manqueront à l’appel.

Incertitude autour de Sergio Ramos

De son côté, Sergio Ramos n’a pas pris part à la séance d’entraînement de ce vendredi au Camp des Loges. Gêné à un mollet sans caractère de gravité, l’ex-international espagnol pourrait ne pas être à 100% face aux Lyonnais, rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Malgré cette incertitude, Christophe Galtier devrait maintenir son système à trois défenseurs. El Chadaille Bitshiabu pourrait ainsi débuter aux côtés de Marquinhos, qui effectuera son retour, et Danilo Pereira. Absent lors des deux derniers matches, Achraf Hakimi devrait retrouver sa place de titulaire dans le couloir droit. À gauche, Nuno Mendes est pressenti pour débuter la rencontre, surtout que son concurrence à ce poste, Juan Bernat, s’est entraîné individuellement hier matin. Enfin pour le reste de la composition, le coach parisien pourrait ne pas réserver de surprise avec un trio Marco Verratti, Fabian Ruiz et Vitinha dans l’entrejeu et un duo d’attaque Lionel Messi – Kylian Mbappé.

Le XI probable du PSG : (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Marquinhos (c), Bitshiabu, Nuno Mendes – Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz – Messi, Mbappé