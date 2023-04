Le PSG Handball s’offre le Derby face à Créteil

La 22e journée de Liqui Moly Starligue nous offrait un derby francilien ce vendredi soir avec une opposition en terre cristolienne entre Créteil et le PSG. Un match qui a tourné à l’avantage des Rouge et Bleu (37-40).

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la Liqui Moly Starligue est particulièrement disputée cette saison. Montpellier fait la course en tête avec deux unités d’avance sur le club de la capitale. Les Parisiens, qui se rendaient à Créteil ce vendredi, voulaient poursuivre leur marche en avant après leur succès glané face à Istres la semaine passée. Ce qui a finalement été chose faite, mais dans une certaine difficulté.

Statuquo en tête du classement

En effet, très rapidement, les locaux rythmaient le tempo. Ces derniers faisaient la course en tête lors des premières minutes. Finalement, les hommes de Raul Gonzalez réagissaient assez rapidement et rentraient même aux vestiaires avec trois unités d’avance (16-19. Il fallait attendre la 40e minute de jeu pour voir les visiteurs prendre le large (22-30). Après une fin de match à couteaux tirés, les Cristoliens ayant presque recollé au score, le PSG s’impose finalement sur le score étriqué de 37-40. Avec huit buts à son compteur, Kamil Syprzak a été le meilleur réalisateur de cette partie. De son côté, Montpellier a également validé un précieux succès devant Ivry (23-26). Le classement reste donc inchangé et le PSG possède toujours deux points de retard sur le leader héraultais. Les deux équipes se feront désormais face ce mardi pour une place en finale de la Coupe de France.