Un intérêt du PSG pour un joueur du FC Barcelone ?

Cet été, le PSG voudra dégraisser son effectif. Mais le club de la capitale cherchera aussi à se renforcer afin d’apporter de la qualité à son effectif et ainsi atteindre ses objectifs. L‘un des secteurs de jeu où il devrait y avoir du mouvement, le milieu de terrain. Pour renforcer ce dernier, les Rouge & Bleu penseraient à Paul Pogba. Ils ont aussi été associés à Aurélien Tchouameni et Sergej Milinkovic-Savic. Ces dernières heures, un nom bien connu des dirigeants parisiens est revenu dans les rumeurs.

Une vieille piste de 2019 qui refait surface

Durant le mercato hivernal 2019, le PSG était proche de faire venir – l’été suivant – Frenkie De Jong contre 75 millions d’euros. Mais le FC Barcelone avait doublé dans la dernière ligne droite les Rouge & Bleu. Heureux en Catalogne depuis son arrivée, l’international néerlandais commence à s’agacer. Lors de la défaite contre le Rayo Vallecano (0-1) ce week-end l’ancien de l’Ajax (24 ans) a exprimé son mécontentement lorsqu’il a été remplacé. Une saute d’humeur qui pourrait s’expliquer par les rumeurs d’un possible départ cet été. Selon la Cadena Ser, « De Jong ne comprend pas qu’il soit souvent l’un des premiers à devoir céder sa place sur le terrain. De plus, il s’étonne de voir autant de rumeurs sur son avenir sortir dans les médias. » Des rumeurs fondées selon la radio ibérique puisque trois clubs aimeraient s’attacher ses services. Manchester United, qui vient de nommer son ancien entraîneur à l’Ajax – Erik ten Hag – le Bayern Munich et le PSG. Le FC Barcelone a fait savoir qu’il commencera à étudier des potentielles offres si ces dernières sont proches de 80 millions d’euros.