Pastore : « Mbappé est le meilleur joueur du monde »

Kylian Mbappé réalise très certainement la meilleure saison de sa carrière. L’attaquant du PSG enchaîne les performances de très haut vol et est en passe de devenir le premier joueur à remporter le titre de meilleur buteur et de meilleur passeur lors de la même saison en Ligue 1. Dans les chiffres, il a participé à 43 matches avec les Rouge & Bleu pour 35 buts et 19 passes décisives. Son ancien coéquipier à Paris, Javier Pastore, est sous son charme.

« C’est le meilleur joueur du monde aujourd’hui et il le montre à chaque match, s’enflamme El Flaco pour Téléfoot. On est derrière lui, on le regarde. Ce sont des joueurs que l’on a envie de regarder jouer tout le temps. À chaque match qu’il le joue, on est là pour le voir. »