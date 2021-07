Le PSG confirme les deux matches amicaux face à Augsbourg et le Genoa

Après sa victoire face au Mans ce mercredi (4-0) et sa confrontation contre le FC Chambly samedi, le PSG défiera deux autres adversaires la semaine prochaine. Comme évoqué depuis quelques jours, les Rouge & Bleu affronteront bien Augsbourg et le Genoa, à Orléans. Une information confirmée par le club de la capitale. “Les Rouge et Bleu affronteront d’abord le FC Augsbourg, le mercredi 21 juillet, à 19h00. Puis ils feront face au Genoa Cricket and Football Club, le samedi 24 juillet, à 19h00. Ces deux rencontres se tiendront au Stade Omnisport de la Source.” Deux matches de préparation à suivre en direct et en exclusivité sur PSG TV Premium.

Pour rappel selon certaines sources, un dernier match amical pourrait être programmé avant le Trophée des Champions face au LOSC (1er août).

Le programme estival du PSG