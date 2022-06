Le Final 8, meilleur souvenir d’Ander Herrera au PSG

Ander Herrera, encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, fait partie des joueurs dont le club de la capitale aimerait se séparer cet été, même si lui souhaite rester. Le milieu de terrain espagnol, après un très bon début de saison, a petit à petit baissé en performance. Il a également eu des évènements extra-sportifs qui l’ont perturbé mais également une infection à l’œil qui lui a fait manquer plusieurs semaines de compétitions. Au club depuis 2019, l’ancien mancunien s’est remémoré son meilleur souvenir avec les Rouge & Bleu.

Son coéquipier préféré pour faire des blagues ? Neymar

« Le Final 8 à Lisbonne. On a presque gagné la Ligue des Champions. On a perdu la finale. C’était vraiment dommage. Mais je pense que nous avons fait un excellent tournoi. Nous en avons profité ensemble. C’était un moment spécial à cause du Covid, rappelle Herrera dans la pastille My Favorite Things de PSG TV. Nous avions un groupe très fort. Ce moment était juste très spécial. Mon coéquipier préféré pour faire des blagues ? Neymar. Il veut vous tuer en termes de football avec le ballon. Quand vous lui faites des blagues, il le prend d’une bonne manière. Et je m’amuse beaucoup avec lui. »