Ce samedi soir, le PSG a mis un terme à sa saison 2021-2022. Malgré un exercice décevant sur le plan sportif, le club de la capitale a offert un beau spectacle ce samedi soir au public du Parc des Princes avec une large victoire face au FC Metz (5-0), la prolongation de contrat de Kylian Mbappé et les adieux d’Angel Di Maria. Présent en zone mixte, le milieu de terrain des Rouge & Bleu, Ander Herrera, est revenu sur cette soirée spéciale pour les Rouge & Bleu.

La prolongation de contrat de Mbappé

« Je pense que le club et lui ont très bien gardé le silence pendant la semaine. On était très contents. Je pense qu’ici, Kylian Mbappé peut devenir le plus grand joueur de l’histoire du PSG. Et je pense que c’est pourquoi il reste ici. Peut-être que dans un autre club, il pourrait être un joueur très important, mais ici je pense qu’il peut être le plus important de l’histoire du club. Je pense que ça a marqué sa décision. »

Un soulagement de terminer sur cette belle fête après une saison compliquée

« On a très bien commencé la compétition et après on a été un peu bizarre avec l’élimination, à mon avis injuste. On a fait deux très bons matches contre le Real Madrid, mais ils se sont qualifiés. On a surtout eu beaucoup de douleur. On a beaucoup souffert. Et maintenant, on peut dire que c’est la réconciliation. La seule chose que je peux dire c’est qu’ils (les supporters) sont très importants pour nous. L’ambiance est complètement différente. La manière dont tu joues lorsqu’ils sont avec toi, c’est complètement différent. Même pour les adversaires, c’est plus difficile. Merci à eux et j’espère que la saison prochaine ils vont commencer forts. »

Une vague d’optimisme au sein du vestiaire avec la prolongation de Mbappé ?

« Bien sûr, mais je pense que Kylian est au centre du projet du club. Je pense qu’on a un groupe très fort et qu’on a fait une bonne saison même avec les difficultés. Je suis très optimiste pour la prochaine saison. Je l’avais déjà dit après Montpellier, mais la manière dont Leo Messi joue, il va aider Kylian et Kylian va aussi l’aider à bien jouer pour gagner des choses. J’espère qu’on va bien commencer la prochaine saison. »