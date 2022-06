Après une saison 2021-2022 chaotique sur le plan sportif, le PSG s’apprête à réaliser de grands changements. Outre la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller sportif et l’aide d’Antero Henrique pour les ventes devraient permettre au club de la capitale de réaliser de grandes manoeuvres, notamment au niveau de son effectif. Ainsi, certains joueurs sont placés sur la liste des transferts à l’image d’Ander Herrera. Malgré un début de saison tonitruant, l’Espagnol de 32 ans a connu une grosse baisse de régime dans ses performances. À cela s’ajoutent de nombreux pépins physiques. Encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, le milieu de terrain est invité à se trouver un nouveau club.

Malgré un intérêt de Bilbao, Herrera souhaite poursuivre au PSG

Et ces derniers jours, l’Athletic Bilbao aurait montré son envie de rapatrier Ander Herrera, club dans lequel il a évolué entre 2011 et 2014. En effet, selon les dernières informations de la Cadena SER, le milieu du PSG serait l’une des promesses d’Arechabaleta, si ce dernier remportait les élections électorales pour occuper la présidence du club basque. Cependant, le natif de Bilbao a tenu à démentir les rumeurs sur un possible retour en Espagne. Il a notamment confirmé son désir de poursuivre au PSG, dans des propos rapportés par El Partidazo de COPE : « J’ai de l’admiration, du respect et beaucoup d’affection pour l’Athletic Bilbao (…) mais je continuerai à Paris l’année prochaine à 100% », a brièvement déclaré Ander Herrera.

Temps de jeu 2021-2022 d’Ander Herrera