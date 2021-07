Le PSG et Ramos en négociations avancées selon ESPN

Le PSG est l’un des acteurs majeurs en ce début de mercato estival 2021. Après l’officialisation de Georginio Wijnaldum, le club de la capitale devrait annoncer prochainement les signatures de Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi. Et depuis plusieurs semaines, un nouveau joueur est annoncé avec insistance chez les Rouge et Bleu : Sergio Ramos. Libre de tout contrat après 16 années passées au Real Madrid, le défenseur central de 35 ans est courtisé par de nombreux clubs selon certains médias : le PSG, Manchester City et le FC Bayern.

Et selon les informations d’ESPN, les négociations sont avancées entre le PSG et Sergio Ramos. “Des sources proches ont déclaré que les choses avaient avancé tout au long de la semaine et qu’une décision finale est attendue dans les prochains jours.” Toujours selon le média, Ramos souhaiterait un accord pour deux ans de contrat tandis que le PSG ne propose qu’une année avec une deuxième comme option. “Son salaire devrait également être inférieur à ce qu’il gagnait en Espagne et à ce qu’il aurait gagné s’il était resté au Bernabeu.” Outre les contours du bail, le directeur sportif du PSG – Leonardo – a présenté un projet que Sergio Ramos a jugé “ambitieux.”

De plus, l’international espagnol considère Paris comme “une destination plus attrayante pour sa famille et pense que le processus d’adaptation serait beaucoup plus rapide en France” notamment grâce aux présences de ses amis Keylor Navas, Ángel Di María et Neymar Jr. ESPN conclut en indiquant que le PSG n’avait pas ciblé le poste de défenseur central comme priorité, mais la situation contractuelle de Sergio Ramos était considéré comme une belle opportunité de marché. Ainsi, le club de la capitale ne voulait pas avancer ses pions dans ce dossier tant que la situation contractuelle du quadruple vainqueur de la Ligue des champions n’était pas claire. “Ce n’est donc que le 16 juin (annonce officielle du départ de Ramos) que Leonardo a intensifié les négociations.”

Selon nos informations, les négociations sont à un stade avancé entre le joueur et le club. Les discussions sont actuellement bloquées au niveau du salaire demandé par le joueur. Au vu de son âge avancé (35 ans) et de ses soucis physiques (29 matches joués lors de la saison 2020/2021), les dirigeants Rouge & Bleu estiment que l’Espagnol n’offre pas toutes les garanties pour demander de tels émoluments. Mais les échanges vont dans le bon sens.

Statistiques 2020-2021 de Sergio Ramos*

Liga : 15 matches disputés (1.276 minutes) – 2 buts

: 15 matches disputés (1.276 minutes) – 2 buts Ligue des champions : 5 matches disputés (424 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

: 5 matches disputés (424 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive SuperCoupe d’Espagne: 1 match disputé (90 minutes)

*Source : Transfermarkt