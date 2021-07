Guy Roux, légendaire entraîneur de l’AJ Auxerre (1961-2005) aurait pu devenir l’entraîneur du PSG au début des années 1990, lorsque Canal Plus est arrivé à la tête du club. Dans son dernier livre “Confidences“, il parle de cette possibilité. Pour une interview accordée à Eurosport, il est revenu sur cette chance de s’asseoir sur le banc parisien.

“Le PSG, c’est Monsieur Brochand qui me convoque avant la fin de la saison. Je suis en fin de contrat. Il me propose de prendre le PSG. Un PSG très qualifié, avec beaucoup de bons joueurs qui vont arriver. Je me donne une semaine pour réfléchir. On se revoit huit jours plus tard. Sauf qu’entre-temps, j’ai appris que Gérard Bourgoin vient de perdre son fils dans un accident d’avion et que le fils de Jean-Claude Hamel, mon président, souffre d’une maladie grave. Alors j’ai dit non, se remémore Guy Roux. Ces deux hommes m’ont toujours soutenu. J’aurais été le dernier des salauds à me barrer, manger un gâteau aussi gros que le PSG pour les laisser dans la panade. J’ai donc expliqué aux dirigeants parisiens que je ne prenais pas le poste et c’est Artur Jorge qui est arrivé à Paris.“

L’entraîneur retraité explique que si les conditions n’avaient pas été celle évoqué, il aurait accepté l’offre parisienne. “Dans un contexte “normal”, oui, j’y allais. Et j’aurais fait comme tous les entraîneurs du PSG. Je serais resté deux ans, trois ans, quatre si le parcours avait été exceptionnel. Et puis j’aurais été viré. Ça aurait été une autre manière de faire le métier.”