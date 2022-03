En fin de contrat en juin prochain, l’avenir de Kylian Mbappé est au centre des attentions depuis de nombreux mois. Après une offensive du Real Madrid l’été dernier, les dirigeants espagnols espèrent récupérer le numéro 7 parisien à la fin de son bail. De son côté, le board parisien tente toujours de faire signer une prolongation de contrat à son attaquant de 23 ans. Dans un entretien accordé à Europe 1, le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, s’est exprimé sur l’avenir du champion du Monde 2018. Il espère notamment que Kylian Mbappé poursuivra sa carrière au PSG pendant quelques années.

« Moi, je le vois souvent, vous vous en doutez bien. Très souvent. J’aimerais qu’il reste à Paris, c’est une réponse banale. Il est encore jeune (23 ans, ndlr). Je ne vois pas ce qu’il peut trouver de plus grand que Paris. Paris a une marge de progression énorme, autant que les clubs espagnols aujourd’hui. Je le vois mal en Angleterre. Je me trompe peut-être. Mais c’est un Parisien. Il joue bien au ballon. Il est estimé. Techniquement, il est très, très fort. Il est beau. Et il est heureux à Paris. Il peut tenir encore trois ou quatre ans au PSG. »

Pour rappel, selon les dernières rumeurs des médias, le club de la capitale aurait formulé une offre XXL pour l’international français : une prolongation de courte durée (2 ans) assortie d’un salaire de 50 M€ et d’une prime à la signature de 100M€. Une information démentie par le directeur sportif parisien, Leonardo, dans un entretien à L’Equipe.