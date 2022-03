C’était la dernière répétition générale avant le huitième de finale retour de la Ligue des champions. Opposés respectivement à l’OGC Nice et la Real Sociedad ce samedi soir, le PSG et le Real Madrid ont livré des prestations différentes. Largement en tête du classement et privé de leur meilleur joueur, Kylian Mbappé, pour cause de suspension, le club de la capitale française s’est incliné à l’Allianz Riviera (0-1).

En Espagne, le Real Madrid a conforté sa place de leader du championnat grâce à une belle performance face au club basque (6e) au Stade Santiago Bernabéu (4-1). Privé de Toni Kroos (gêne musculaire) et Federico Valverde (malade), Carlo Ancelotti a décidé d’aligner Casemiro et Ferland Mendy, deux joueurs qui seront suspendus pour le match face au PSG. Le coach italien a également titularisé Eduardo Camavinga au milieu de terrain. Menés assez rapidement suite à un pénalty de Mikel Oyarzabal (0-1, 9e), les Merengue ont renversé le score juste avant la pause grâce à un beau but du jeune international français (40e) et une réalisation de Luka Modric (2-1, 44e). En seconde période, Karim Benzema, sur pénalty (76e), et Marco Asensio (79e), ont permis aux Madrilènes de s’imposer largement (4-1) et de prendre 8 unités d’avance (63 pts) sur leur dauphin, le Séville FC, après 27 journées de Liga. Carlo Ancelotti a également profité de ce large score pour faire souffler quelques cadres en fin de match.

Après la rencontre, l’ancien coach du PSG est revenu sur la prestation de son équipe. « On a très bien joué dès le début, on a suivi le plan, qui était de presser haut, de les gêner dans la sortie de balle… La débauche physique a été très bonne. C’est un match qui nous donne énormément d’enthousiasme pour le match de mercredi. C’est l’intensité que l’on doit avoir, celle qui plaît au public. Et on peut le refaire, bien sûr. En jouant comme cela, on a davantage de chances de réussir mercredi. »