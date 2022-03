Quelques heures avant la défaite de l’équipe masculine sur la pelouse de l’OGC Nice, les Féminines du PSG jouaient une rencontre importante face à Montpellier, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France féminine. Les Parisiennes se sont qualifiées (3-1) grâce à des réalisations de Kheira Hamraoui (35′), Grace Geyoro (52′) et Marie-Antoinette Katoto (63′). Après avoir éliminé l’OL au tour précédent, le club de la capitale fait office de grand favori pour cette édition 2021-2022. De son côté, Fleury s’est également qualifié pour les demi-finales de la compétition en battant le Paris FC aux tirs au but (Reims-Nantes et Rodez-Yzeure sont les deux autres affiches restantes). Après cette victoire à Montpellier, l’entraîneur des Féminines du PSG – Didier Ollé-Nicolle – est revenu sur la prestation de son équipe, dans des propos accordés à PSG TV.

« On savait que ce ne serait pas simple. Montpellier est une équipe solide et cohérente. Les adversaires qui nous jouent sur des matches directs ont tout à gagner. On a fait une première demi-heure très intéressante. Paradoxalement on n’a pas marqué pendant cette période. On a ensuite un moment de moins bien et c’est à ce moment-là qu’on ouvre le score. Au retour des vestiaires, il fallait marquer rapidement pour se mettre à l’abris. On n’a pas maîtrisé le jeu dans le dernier quart d’heure. Le foot c’est l’école de l’humilité, on a passé ces deux tours contre Lyon et Montpellier. On aura la demi-finale entre les deux matches face au Bayern en Champions League. Il faudra être très présents et avoir la même mentalité. »