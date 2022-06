Si Kylian Mbappé est devenu un joueur phare du PSG ces dernières saisons, il a également obtenu un nouveau statut en équipe de France depuis la victoire en Coupe du monde 2018. Devenu la star de la sélection, l’attaquant du PSG est indispensable dans le jeu de Didier Deschamps. Mais l’attaquant de 23 ans reste sur un échec à l’Euro 2021 avec un penalty manqué face à la Suisse (3-3, 5 t.a.b 4) en huitièmes de finale de la compétition. À cela s’ajoute quelques tensions avec la Fédération Française de Football au sujet des droits à l’image. Dans un entretien au JDD, le patron du football français – Noël Le Graët – a évoqué ce sujet des droits à l’image. Il a également rapporté que l’international français avait brièvement envisagé d’arrêter avec les Bleus en raison du manque de soutien de la FFF après le championnat d’Europe. Extraits choisis.

Les discussions sur les droits d’image sont-elles réglées ?

« Totalement, on ne touche à rien jusqu’à la Coupe du monde. Je l’ai vu en tête à tête, puis avec les délégués des joueurs, puis l’ensemble du groupe. On reste sur l’égalité des primes sportives et des droits à l’image, ils sont tous attachés à ça. On a un seul créneau avec les sponsors en septembre à Clairefontaine et cela se fera comme d’habitude. Cela étant, on peut avoir des discussions… Mais il n’y a même pas eu d’affaire Mbappé, c’est son avocate qui souhaitait un projet plus individuel. Il m’a dit : ‘Je suis bien avec mes copains, bien avec la fédé, je voudrais qu’on avance.’ Je lui ai proposé de se mettre dans le groupe des négociateurs avec les anciens, il m’a répondu qu’il était trop jeune; j’ai insisté, il a été très bien. »

Après ses récentes critiques sur Mbappé, comment se sont passées les retrouvailles ?

« Ce n’était pas forcement Mbappé. Je l’avais reçu après l’Euro, il trouvait que la Fédération ne l’avait pas assez défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux. On s’était vus cinq minutes dans mon bureau. « Je n’ai pas voulu dire ça, au contraire, vous avez toujours été très gentil. » Il était fâché, il ne voulait plus jouer en équipe de France – ce qu’il ne pensait évidemment pas. Vous savez ce que c’est, c’est un gagneur, il était très frustré, comme nous tous, par l’élimination… Il est tellement médiatisé. C’est un super mec, bien plus collectif qu’on ne le croit. »

Les JO 2024 à Paris

« On en a parlé avec les clubs pro, il n’y a pas de problème avec ceux qui jouent en France. Le problème, c’est que la moitié des Espoirs évoluent à l’étranger. Sans mesure Fifa les obligeant, ce sera toujours à la discrétion des clubs. L’Espagne a fait une loi, même un moins de 15 ans qui est sélectionné doit aller en équipe nationale sous peine d’être suspendu. Si nous n’y arrivons pas avec la Fifa, il n’est pas impossible qu’on se batte pour s’inspirer de cette loi. C’est un peu extrême, mais l’équipe qu’on avait à Tokyo n’avait pas le niveau. On sera en France, on ne pourra pas présenter une équipe B. »