Noël Le Graët se trouve au cœur des critiques depuis ses propos déplacés concernant Zinedine Zidane. Une prise de parole qui a notamment fait réagir un certain Kylian Mbappé.

Récemment prolongé à la tête de l’Équipe de France, Didier Deschamps est désormais sous contrat jusqu’en juin 2026. De quoi fermer la porte à Zinedine Zidane, lui qui rêve de reprendre les rênes de la sélection tricolore. Interrogé à ce sujet sur les ondes de RMC, Noël Le Graët, président de la FFF, a tenu des propos très limites sur la légende de l’Équipe de France et du Real Madrid, entre autres : « Zidane au Brésil ? Je n’en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut. Il peut aller où il veut, dans un club, une sélection, J’y crois à peine. En ce qui me concerne, si Zidane m’a appelé ? Certainement pas. Je ne l’aurais même pas pris au téléphone. » Des dires qui ont fait sortir de sa boite Kylian Mbappé : « Zidane c’est la France. On ne manque pas de respect à une légende comme ça. »

Une prise de position de la part de Kylian Mbappé qui a particulièrement plu à Djibril Cissé, comme celui-ci l’a exposé sur le plateau de L’Équipe de Greg ce lundi soir : « Ce qu’il a fait, c’est incroyable. D’avoir l’aplomb, d’aller contre son président, c’est très fort et cela montre l’audace, et surtout l’amour qu’il a pour son pays, pour des idoles comme Zidane. Cela montre également sa maturité. Même si on sait déjà que c’est un grand homme et un grand joueur. Je trouve cela très courageux de sa part.