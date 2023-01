Les retours de Neymar, Messi et Mbappé programmés

Ce mercredi, coup d’envoi à partir de 21h00 (Canal Plus 365), le PSG accueille le SCO d’Angers dans son antre du Parc des Princes. Une partie qui devrait voir les retours de Neymar Jr et de Lionel Messi.

Après son revers concédé sur la pelouse du RC Lens (3-1, 17e journée de Ligue 1), le PSG se doit de réagir au plus vite. Et pour cela, les hommes de Christophe Galtier affronteront le SCO d’Angers, actuelle lanterne rouge, sur son terrain. Pour cette échéance, le coach parisien devrait pouvoir compter sur les retours de Neymar Jr et de Lionel Messi.

Neymar et Messi d’entrée face à Angers ?

Suite à la Coupe du monde, plusieurs éléments du PSG ont eu le droit à une reprise tout en douceur. Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, tous deux de retour plus tôt que prévu, ont pu jouir, par exemple, d’une semaine de repos. Pour sa part, Neymar Jr a profité de quelques jours également afin de finir de soigner sa cheville touchée lors du Mondial avec le Brésil. Concernant ce dernier, il a repris le chemin de l’entraînement ce lundi. Et selon Le Parisien, l’Auriverde devrait être titularisé d’entrée face aux Angevins. Même constat pour Lionel Messi. L’Argentin, qui a repris les séances collectives depuis plusieurs jours maintenant, devrait, lui aussi, être aligné d’entrée ce mercredi soir. Enfin, pour ce qui est de Kylian Mbappé, il devrait reprendre du services dès dimanche soir selon LP, lui qui devrait reprendre l’entraînement en milieu de semaine. Le PSG se rendra alors sur la pelouse du Stade Rennais pour ce qui représente l’affiche de la 19e journée de Ligue 1.