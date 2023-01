L’Équipe de France sort d’une Coupe du monde aboutie, mais décevante étant donné le revers concédé en finale devant l’Argentine. Et ce jour, le voile sur l’avenir de Didier Deschamps à la tête de la sélection vient d’être levé.

Alors que son contrat prenait bientôt fin, Didier Deschamps avait le choix de poursuivre l’aventure ou non à la tête de l’Équipe de France. C’était la situation annoncée par Noël Le Graët, le président de la FFF. En cas de qualification au sein du dernier carré de la Coupe du monde au Qatar, DD avait donc la main mise. Et ce jour, la Fédération Française de Football a officialisé la prolongation de l’ancien coach de la Juventus et de l’Olympique de Marseille.

Un contrat jusqu’en juin 2026

Comme pressenti depuis plusieurs jours, Didier Deschamps a donc décidé de continuer en tant que sélectionneur de l’Équipe de France. Cette nouvelle a été officialisée via un communiqué officiel ce samedi matin. Une prolongation XXL puisque celle-ci prendra fin en juin 2026. Arrivé à la tête de la France le 9 juillet 2012, DD n’est donc nullement pressé de rendre son tablier. Il devrait, selon toutes vraisemblances, diriger les troupes tricolores durant l’Euro 2024 et très probablement la Coupe du monde 2026. Il sera alors sélectionneur de la France depuis 14 ans.