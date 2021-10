Le groupe du PSG avec Neymar et Icardi

Ce dimanche, le PSG se déplace au Stade Vélodrome pour affronter son ennemi de toujours, l’OM (Prime Video, 20H45). Avec 27 points, le club de la capitale est leader du championnat. De son côté, Marseille est 3e avec 10 points derrière le club Parisien (1 match de retard). Mauricio vient tout juste de délivrer son groupe et on retrouve sans surprise des retours dont celui de Neymar Jr et Mauro Icardi.

Le groupe parisien pour le déplacement à Marseille

Navas, Donnarumma, Letellier Bernat, Diallo, Nuno Mendes, Marquinhos, Kimpembe, Kehrer, Dagba, Hakimi, Rafinha, Danilo Pereira, Wijnaldum, Herrera, Draxler, Dina-Ebimbe, Verratti, Gueye, Icardi, Neymar, Messi, Mbappe, Di Maria