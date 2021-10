Ce soir, 20h45 (Prime Video), le PSG s’en ira défier l’Olympique de Marseille sur ses terres pour ce qui sera le choc de cette 11e journée de Ligue 1. Solides leaders, les Parisiens pourraient bien distancer un peu plus leur ennemi phocéen en cas de succès, ceux-ci pointant actuellement à la troisième position avec 10 points de retard sur Paris mais avec un match en moins. Et pour Lionel Charbonnier, qui s’exprime sur les ondes de RMC, l’OM aurait une bonne idée en essayant d’exploiter les failles rouge et bleu déjà observées. À l’inverse, l’ancien portier estime que Mauricio Pochettino aurait tout intérêt à changer son système de jeu pour remédier à cela.

« Je pense que l’OM a les armes pour l’emporter face au PSG. S’ils ont la bonne idée de presser haut, ce qui met en grande difficulté le PSG, on l’a vu, il y aura des possibilités. En plus, c’est à Marseille, au Vélodrome… Maintenant, ce ne sera pas non plus chose facile face à cette équipe parisienne. (…) Cela n’engage que moi, mais si Pochettino avait la bonne idée d’utiliser ses latéraux convenablement en mettant trois axiaux, cela pourrait bien compliquer un peu plus la tâche des Marseillais. En jouant de cette façon, il y aura beaucoup moins de déséquilibre« , a exposé Lionel Charbonnier dans l’After Foot.