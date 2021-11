Manchester City / PSG : Les notes des Parisiens

Ce soir, c’était LE choc de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions qui opposait Manchester City au PSG. Les Parisiens – deuxième de leur groupe à un point de leur adversaire du soir – pouvaient se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de résultat positif sur la pelouse de l’Etihad Stadium. Marco Verratti et Georginio Wijnaldum étaient blessés et étaient donc indisponibles pour cette rencontre. Keylor Navas de son côté a été préféré à Gianluigi Donnarumma dans le but.

Ce match a été à quasi-sens unique pendant 90 minutes… Les Parisiens auront souffert toute la rencontre dans le jeu et individuellement face à une équipe de Manchester City parfaitement en place. En première mi-temps, les sauvetages de Kimpembe et Hakimi permettent aux Rouge & Bleu de rentrer au vestiaire sur le score 0-0, un petit miracle. En début de deuxième période, Mbappé ouvre le score après un beau mouvement collectif mais les Sky Blues continuent leur marche en avant et reviennent au score grâce à Raheem Sterling. À 1/4h de la fin, Gabriel Jesus crucifie le PSG suite à une merveille de remise de Mahrez. Défaite du Paris Saint-Germain… Mais le club de la capitale est qualifié grâce au large succès de Leipzig face à Bruges (5-0). Les hommes de Mauricio Pochettino seront donc 2e de la poule A et devra s’attendre à tomber sur un gros morceau pour les huitièmes de finale au printemps prochain…

Les notes de Canal Supporters : Navas 6 – Hakimi 5,5, Marquinhos 6 , Kimpembe 6, Nuno Mendes 5,5 – Herrera 4,5, Paredes 5,5, Gueye 4,5 – Messi 3,5, Mbappé 5,5, Neymar 3,5.

Les notes de Theodore Vives : Navas 5,5 – Hakimi 6, Marquinhos 6 , Kimpembe 6, Nuno Mendes 6 – Herrera 6,5, Paredes 6,5, Gueye 5,5 – Messi 3, Mbappé 5, Neymar 3,5.

Les notes de Guillaume de Freitas : Navas 6 – Hakimi 6, Marquinhos 6 , Kimpembe 6, Nuno Mendes 6 – Herrera 6,5, Paredes 6,5, Gueye 5,5 – Messi 3, Mbappé 5, Neymar 4.

Les notes de Jonathan Bensadoun : Navas 6 – Hakimi 5, Marquinhos 6 , Kimpembe 6, Nuno Mendes 4 – Herrera 3,5, Paredes 5, Gueye 4 – Messi 3, Mbappé 5,5 , Neymar 4.

Les notes de Murvin Armoogum : Navas 6 – Hakimi 5,5, Marquinhos 6 , Kimpembe 6, Nuno Mendes 6 – Herrera 4, Paredes 5, Gueye 4,5 – Messi 3, Mbappé 5,5 , Neymar 3,5.

Les notes de Mickaël Rufet : Navas 6 – Hakimi 5, Marquinhos 6 , Kimpembe 6, Nuno Mendes 5 – Herrera 3,5, Paredes 5, Gueye 3,5 – Messi 3, Mbappé 5,5, Neymar 3.

Les notes de Valentin Devillaire : Navas 6 – Hakimi 5,5, Marquinhos 6,5 , Kimpembe 6, Nuno Mendes 5,5 – Herrera 3, Paredes 5,5, Gueye 5 – Messi 3,5, Mbappé 5,5, Neymar 3,5.

Les notes d’Hugo Bouchara : Navas 5 – Hakimi 5, Marquinhos 5,5 , Kimpembe 5, Nuno Mendes 5 – Herrera 5,5, Paredes 5, Gueye 5 – Messi 3, Mbappé 5,5, Neymar 4