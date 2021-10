Nkunku : « Revenir un jour au PSG, pourquoi pas »

Christopher Nkunku va retrouver le PSG – son club formateur – mercredi soir lors de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Dans une interview accordée à Téléfoot, le titi parisien est revenu sur son départ de Paris et sur un éventuel retour dans « un club qu’il aime. »

« Avec Kimpembe on est ami mais mercredi il n’y aura pas de copain, on sera adversaire. Mais ça changera en rien notre amitié. Mon passage au PSG m’a fait grandir. Il n’y a aucun regret (sur son départ, ndlr). Ça m’a donné beaucoup d’expérience et ça, j’en suis fier. C’est mon club formateur, j’ai beaucoup d’amour pour ce club. Revenir un jour au PSG, pourquoi pas. »