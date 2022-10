Le lieu du choc entre le PSG et Chelsea en UEFA Women’s Champions League dévoilé

Qualifiées pour la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG sont tombées dans un groupe – le A – très relevé avec le Real Madrid, Chelsea et l’équipe albanaise de Vllasnia. Pour la première journée, le 20 octobre prochain, les joueuses de Gérard Prêcheur recevront les Anglaises.

Après avoir éliminé les Suédoises du BK Hacken (2-1/0-2) en barrage d’accession à la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG ont assisté au tirage au sort de la phase de poules de la compétition. Et elles ont hérité de Chelsea, du Real Madrid et de Vllasnia. La saison dernière, le PSG avait déjà affronté le Real Madrid au même stade de la compétition avec deux victoires à la clé (4-0/0-2). Le calendrier de cette phase de poules est tombé il y a quelques jours et les Parisiennes recevront Chelsea pour la première journée le 20 octobre prochain (21 heures).

Pas de Parc des Princes pour PSG / Chelsea

La saison dernière les plus grosses affiches des Féminines du PSG se déroulaient au Parc des Princes. Mais ce PSG / Chelsea ne se déroulera pas dans l’antre parisienne. Comme le rapportent les Rouge & Bleu sur leur site internet, cette rencontre se jouera au Stade Jean-Bouin. Les places pour ce choc de la première journée de la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions sont déjà en vente conclut le PSG.