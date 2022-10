Le calendrier des Féminines du PSG en Champions League

Lors du barrage d’ascension à la phase de poules de la Ligue des Champions, les Féminines du PSG se sont défaites du club suédois de BK Häcken (2-1/0-2). Avec ces deux succès, les Parisiennes se sont donc qualifiées pour la phase de poules de la L’UEFA Women’s Champions League. Hier midi, le tirage au sort de cette dernière a eu lieu. Et le PSG est tombé dans un groupe relevé.

La réception de Chelsea pour débuter

Comme la saison dernière, les Rouge & Bleu affronteront le Real Madrid. Les joueuses de Gérard Prêcheur défieront également Chelsea et le K.F.F Vllaznia (Albanie). Ce mardi matin, le calendrier de la phase de poules des Féminines du PSG est tombé. Le club de la capitale débutera à domicile contre Chelsea le 20 octobre (21 heures). Six jours plus tard, nouveau choc avec un déplacement sur la pelouse du Real Madrid (26 octobre, 18h45). Les Parisiennes termineront sur la pelouse de Chelsea le 22 décembre prochain (21 heures).

Le calendrier des Féminines du PSG

Jeudi 20 octobre 2022 à 21h00 (1re journée) Paris Saint-Germain – Chelsea FC Women



Mercredi 26 octobre 2022 à 18h45 (2e journée) Real Madrid CF – Paris Saint-Germain



Mercredi 23 novembre 2022 à 18h45 (3e journée) Paris Saint-Germain – K.F.F Vllaznia



Jeudi 8 décembre 2022 à 18h45 (4e journée) K.F.F Vllaznia – Paris Saint-Germain



Vendredi 16 décembre 2022 à 21h00 (5e journée) Paris Saint-Germain – Real Madrid CF