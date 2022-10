Lors du mercato estival, le PSG a tenté de recruter un nouvel élément pour son secteur offensif, mais sans succès. Mais le board parisien pourrait tenter de rapatrier un ancien de Ligue 1 l’été prochain.

Avec les présences de Kylian Mbappé, Neymar Jr et Lionel Messi, les dirigeants du PSG ont tenté de trouver des profils différents pour améliorer l’effectif. Finalement, les recrutements de Gianluca Scamacca ou encore Robert Lewandowski n’ont pas abouti et le club parisien doit compter sur Pablo Sarabia, Hugo Ekitike voire Carlos Soler pour faire souffler la MNM tout au long de la saison. Mais, le board des Rouge & Bleu avancent déjà leurs pions sur certains dossiers pour les prochains mercato. Si la piste Milan Skriniar revient avec insistance pour renforcer la défense dès cet hiver, Luis Campos travaille aussi pour le prochain mercato estival.

Des pourparlers déjà entamées avec Aubameyang

Et selon les informations de Foot Mercato, le PSG ciblerait Pierre-Emerick Aubameyang (33 ans) pour l’été 2023. Après six mois plutôt réussis au FC Barcelone lors de la seconde partie de saison 2021-2022, l’international gabonais est arrivé à Chelsea en fin de mercato estival pour un contrat de deux saisons (juin 2024) contre un montant de 20M€. Mais, l’ancien de l’AS Saint-Etienne pourrait rester qu’une saison à Londres. En effet, les dirigeants anglais ne retiendraient pas l’attaquant de 33 ans, surtout que le PSG se serait positionné sur ce dossier. Toujours selon FM, « des pourparlers ont été entamées avec les dirigeants franciliens en vue de la prochaine saison ! » Déjà associé au PSG les saison passées, le Gabonais se projetterait bien à Paris, surtout qu’il retrouverait son ancien coach, Christophe Galtier, qu’il a côtoyé à l’AS Saint-Etienne entre 2011 et 2013.