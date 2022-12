Le match entre le PSG et Angers programmé

Le PSG va bientôt retrouver les terrains. Cette semaine signe la fin de la Coupe du Monde. Les Rouge & Bleu retrouveront officiellement le chemin des terrains le 28 décembre avec la réception de Strasbourg. Ils retrouveront le Parc des Princes lors de la 18e journée contre Angers.

Les non mondialistes ont repris le chemin de l’entraînement depuis une semaine. Ils préparent la deuxième partie de saison qui va débuter avec le match de la 16e journée de Ligue 1 et la réception de Strasbourg le 28 décembre (21 heures). Quatre jours plus tard, le PSG se déplacera sur la pelouse de Lens pour le choc de la 17e journée avant de débuter la saison de Coupe de France contre Châteauroux (6 janvier). Par la suite, le club de la capitale recevra Angers dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Une rencontre qui a été programmée. La rencontre entre le leader de la Ligue 1 et la lanterne rouge se jouera le mercredi 11 janvier à 21 heures. Elle sera diffusée sur Canal Plus Sport 360.

La programmation de la 18e journée de Ligue 1

Mercredi 11 janvier à 19h00 sur Prime Video FC Nantes – Olympique Lyonnais Clermont Foot – Stade Rennais F.C.AC Ajaccio – Stade de Reims AJ Auxerre – Toulouse FC Stade Brestois 29 – LOSC



Mercredi 11 janvier à 21h00 sur Prime Video ESTAC Troyes – Olympique de Marseille FC Lorient – AS Monaco OGC Nice – Montpellier Hérault SC



Mercredi 11 janvier à 21h00 sur Canal+ Foot RC Strasbourg Alsace – RC Lens