PSG : Marco Verratti de retour à l’entraînement

C’est au stade des demi-finales de la Coupe du Monde 2022 que Marco Verratti effectue son retour au Camp des Loges. Alors que les Rouge & Bleu ont repris le chemin de l’entraînement la semaine dernière, l’international italien a lui bénéficié de quelques jours de repos supplémentaires grâce à deux rencontres amicales disputées au mois de novembre avec la Squadra Azzura.

Si le Mondial au Qatar touche à sa fin cette semaine, une autre partie de la saison débute. En ce sens, le Paris Saint-Germain enregistre au compte-gouttes les retours de ses joueurs. Aujourd’hui, c’est Marco Verratti qui a fait son retour à l’entraînement avec les joueurs déjà présents. En effet, des éléments comme Presnel Kimpembe, Fabian Ruiz ou encore Nordi Mukiele s’entraînent depuis quelques jours. A noter la présence de Renato Sanches. L’international portugais n’a pas été sélectionné par Fernando Santos pour la Coupe du Monde 2022, et a longtemps été embêté par les blessures lors de cette première partie de saison. L’ancien milieu de terrain du LOSC a profité de cette trêve internationale afin de préparer au mieux la seconde partie de l’exercice 2022-2023. Le numéro 18 du PSG a été aperçu en salle aujourd’hui avec Presnel Kimpembe. Le champion du monde 2018 a lui pu se soigner et poursuivre sa rééducation le temps de cette Coupe du Monde 2022. Pour rappel, le défenseur central était touché au tendon d’Achille au début du mois de novembre, une blessure qui l’a contraint à déclarer forfait pour le Mondial au Qatar.

En plus du travail en salle, les joueurs du Paris Saint-Germain on eu l’occasion d’enfiler les crampons et fouler la pelouse du Camp des Loges afin de toucher le ballon. Une opposition a été mise en place, à laquelle Marco Verratti a visiblement participé, et l’Italien a connu la victoire. A noter également la présence de plusieurs titis parisiens comme Noah Lemina, Ismaël Gharbi, ou encore Younes El Hannach. Le Paris Saint-Germain se prépare à affronter le PFC ce vendredi 16 décembre (10h) dans son centre d’entraînement. Une rencontre qui précèdera l’autre amical face à Quevilly Rouen Métropole le 21 décembre à 12h. Le retour à la compétition se fera le 28 décembre pour les Rouge & Bleu avec la réception du RC Strasbourg au Parc des Princes pour la 16e journée de Ligue 1 Uber Eats.