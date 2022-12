Sorin : « Messi brille de mille feux au-dessus de ce Mondial »

L’Argentine va jouer sa demi-finale de la Coupe du Monde contre la Croatie demain soir (20 heures, TF1, BeIN Sports 1). Une nouvelle fois, l’Albiceleste voudra compter sur un grand Lionel Messi pour se qualifier pour sa deuxième finale en trois éditions. Juan Pablo Sorin est admiratif de son compatriote.

Lionel Messi est à deux matches de réaliser son rêve, remporter la Coupe du Monde. Déjà auteur de quatre buts depuis le début de la compétition, il voudra continuer sur sa lancée afin de disputer la deuxième finale lors d’un Mondial de sa carrière. Pour cela, il devra se défaire d’une très belle équipe de Croatie. Ancien joueur du PSG, Juan Pablo Sorin, a salué la forme de son compatriote.

« Il s’est préparé pour que ce soit sa saison, avec le PSG et au Mondial »

« Voit-on le meilleur Messi dans une Coupe du monde ? Si on a atteint la finale en 2014, c’est parce qu’il a joué un grand Mondial, même s’il n’a pas marqué dans les matches à élimination directe. Contre l’Iran, le Nigeria, il a été essentiel. Je préfère retenir le positif. C’est émouvant, explique l’ancien du PSG dans une interview accordée à l’Equipe. On a vu Maradona en 1986 et 1990, grâce à lui on a tous appris comment défendre le maillot argentin. Voir Leo aujourd’hui, voir son dévouement, le voir répondre présent à chaque fois qu’on a besoin de lui comme sur ce Mondial, chapeau ! Il y a un message très puissant de ne pas abandonner, de continuer d’essayer, et il lui reste deux matches pour réussir son défi. Il s’est préparé pour que ce soit sa saison, avec le PSG et au Mondial. Leo (Messi) brille de mille feux au-dessus de ce Mondial.«

« Entre Leo et Paris c’est une relation qui est allée crescendo »

Juan Pablo Sorin qui a ensuite été questionné sur la présence de Lionel Messi au PSG. « C’est magnifique. Son départ du Barça a été difficile, inattendu. Et en dépit de la douleur, il a réalisé de belles choses à Paris. Ce fut un défi pour lui aussi dans sa carrière. Il s’est adapté de mieux en mieux à la Ligue 1. Entre Leo et Paris c’est une relation qui est allée crescendo. L’équipe est plus solide cette saison, après il y a le rêve de tous les Parisiens, la Ligue des champions. Il reste la dernière ligne droite, espérons qu’ils y arrivent.«