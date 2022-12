Neymar rêvait de remporter la Coupe du Monde. Mais son rêve s’est brisé en quart de finale contre la Croatie (1-1, 4 t.a.b à 2). Abattu par cette désillusion, il compte revenir plus fort lors de la deuxième partie de saison du PSG.

Après l’élimination du Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde contre la Croatie, Neymar avait posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux pour évoquer son spleen et la difficulté pour lui de se remettre de cette élimination, lui qui rêvait d’offrir sa sixième étoile à la Seleçao. Le numéro 10 du PSG expliquait que cette déception prendrait beaucoup de temps avant de s’estomper. Des paroles qui ont pu inquiéter les supporters du PSG au moment de penser à la deuxième partie de saison des Rouge & Bleu.

« Retour à l’entraînement avec l’ambition de gagner, toujours »

De retour au Camp des Loges jeudi, l’attaquant du PSG a repris l’entraînement collectif hier matin. Le Brésilien (30 ans) commence sa préparation en vue de la deuxième partie de saison du PSG qui s’annonce palpitante. Sur son compte Instagram, il a communiqué sur son retour sur les terrains du centre d’entraînement avec un message conquérant. « Passer quelques jours au Brésil, c’était bien parce que j’ai revu mes amis et ma famille. Ce sont eux qui me recomposent la plus part du temps. Retour à l’entraînement avec l’ambition de gagner, toujours.«