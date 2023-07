Depuis la mort de Nahel à Nanterre mardi, la France est en proie à de nombreuses émeutes sur son territoire. Et dans un communiqué relayé via ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé a pris la parole sur la situation actuelle.

Depuis mardi et la mort de Nahel à Nanterre, la France fait face à une multiplication des émeutes sur l’ensemble de son territoire. Une situation qui inquiète. Après avoir déjà réagi à la mort de l’adolescent, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a diffusé un message d’apaisement tout comme certains autres joueurs de l’équipe de France dans un communiqué commun, via les réseaux sociaux.

« Notre conscience citoyenne nous incite à appeler à l’apaisement, à la prise de conscience et à la responsabilisation »

« Depuis ce tragique évènement, nous assistons à l’expression d’une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons cautionner la forme. Issus pour beaucoup d’entre nous des quartiers populaires, ce sentiment de douleur et de tristesse, nous les partageons également. Mais cette souffrance s’ajoute à celle d’assister impuissants à un véritable processus d’autodestruction. La violence ne résout rien, encore moins lorsqu’elle se retourne inéluctablement et inlassablement contre ceux qui l’expriment, leurs familles, leurs proches et leurs voisins. Dans ce contexte d’extrême tension, nous ne pouvons rester silencieux et notre conscience citoyenne nous incite à appeler à l’apaisement, à la prise de conscience et à la responsabilisation (…) il existe d’autres manières pacifiques et constructives de s’exprimer. C’est en cela que nos énergies et nos réflexions doivent se concentrer« , a déclaré l’international français ce vendredi soir.