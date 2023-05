Ce dimanche soir, le PSG a fait un grand pas vers le titre de champion de France suite à son succès sur la pelouse de l’AJ Auxerre (1-2). Et à l’issue de la rencontre, le capitaine parisien, Marquinhos, s’est présenté en zone mixte.

Dans son sprint final pour le titre de champion, le PSG n’a pas faibli dans la dernière ligne droite. Et les Rouge & Bleu ont parfaitement profité de leur calendrier favorable pour glaner 9 points face à des clubs relégables (Troyes, Ajaccio) ou à la lutte pour le maintien (Auxerre). Avec six points d’avance et une meilleure différence de buts (+50 contre +34) que les Sang & Or, le club parisien est officieusement champion de France à deux journées de la fin. Après avoir récemment prolongé son contrat avec les Rouge & Bleu, Marquinhos (noté 5/10 par la rédaction CS) s’est présenté en zone mixte à l’issue de la rencontre, dans des propos rapportés par Le Parisien. Et le Brésilien de 29 ans est revenu sur cette saison compliquée. Il a également envoyé un message aux supporters parisiens.

Ce match à deux visages est-il un résumé de la saison du PSG ?

« Oui c’est vrai, il n’y a rien à cacher, il y a beaucoup de matchs qui se sont déroulés de cette façon : on commence bien, on ouvre le score mais après il y a beaucoup de relâchement à certains moments du match mais aussi de la saison. Dès ce soir (dimanche), on doit penser à changer cela et travailler pour que l’on soit mieux la saison prochaine. »

Est-ce une bonne saison pour le PSG ?

« Ce n’est pas la meilleure saison mais elle reste bonne avec ce titre qui est presque arrivé. Le titre de champion de France reste important, on a connu des saisons sans titre. Cette saison, on a été éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe de France, ce sont des objectifs qui se sont envolés. On va aller chercher ce titre lors du prochain match pour bien finir la saison. »

Faut-il changer beaucoup de choses pour la prochaine saison ?

« Non pas beaucoup. On doit s’améliorer et éviter les relâchements pendant les matchs. C’était une saison particulière avec le Mondial au milieu. On avait bien démarré la saison avec de très beaux matchs. Après le Mondial, beaucoup de choses ont changé et cette compétition a pompé beaucoup d’énergie et d’émotions. On n’a pas pu maintenir notre niveau après le Mondial. Il faut désormais bien récupérer pour aller chercher le titre et ensuite repartir comme on avait su le faire en début de saison. »

En n’allant pas saluer les supporters, comme tous ses coéquipiers, avez-vous un message à faire passer ?

« Il n’y a pas de message. On connaît l’importance des supporters pour un club. Je viens des Corinthians (Sao Paulo) et j’ai grandi avec des supporters qui sont importants pour le club. Ici, ce n’est pas différent, ce sont des gens qui donnent tout pour être à côté de ce club et faire vibrer pendant les matchs. On sait l’importance qu’ils ont et on doit réfléchir pour que l’on puisse travailler tous ensemble la saison prochaine. Nous, on doit aller dans le même chemin, la même direction : c’est-à-dire d’aller chercher le titre pour que les supporters vibrent. On a vécu de bons moments et des moments difficiles cette saison, il faut que les supporters réfléchissent bien pour que l’on puisse faire mieux la saison prochaine. »