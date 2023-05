Auxerre / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Grâce à son succès sur la pelouse de l’AJ Auxerre, le PSG a fait un très grand pas vers son 11e titre de champion de France. Mais cette rencontre à l’Abbé Deschamps n’a pas été de tout repos pour les Parisiens.

Avec le succès du RC Lens (1-3 face au FC Lorient), le PSG savait à l’avance qu’il ne pouvait pas être officiellement champion de France sur la pelouse de l’Abbé Deschamps. Mais les joueurs de Christophe Galtier ont assuré le plus important avec cette victoire face à l’AJA grâce à un doublé de Kylian Mbappé (1-2). Avec six points d’avance et une meilleure différence de buts (+50 contre +34) sur les Sang & Or à deux journées de la fin, le club parisien aura seulement besoin d’un point pour assurer définitivement ce titre. Et en Bourgogne, le leader du championnat a montré une prestation à deux visages et a une nouvelle fois pu compter sur un Kylian Mbappé décisif.

Mbappé ultra décisif, Ramos en difficulté, Ekitike à contretemps

En marquant ses 27e et 28e buts en Ligue 1, le numéro 7 du PSG a été le grand artisan de ce succès parisien à Auxerre. « Un doublé inscrit en l’espace de deux minutes. Sur le premier but, c’est son talent qui parle avec un enchaînement de crochets qui a fait danser la défense auxerroise. Clinique ensuite pour doubler la mise en première intention. Dans le jeu, il s’est aussi montré altruiste dans certaines prises de décision », analyse Le Parisien qui lui attribue la note de 7/10. De son côté, L’Equipe donne également la meilleure note du match à l’international français (8/10) : « Deux superbes buts en moins de dix minutes (6e et 8e) pour reprendre le dessus en tête du classement des buteurs (28 contre 26 pour Lacazette). L’attaquant s’est régalé en profitant des espaces dans la défense auxerroise. Moins visible après la pause où son équipe a plus subi, malgré un troisième but (90e+3) refusé pour un hors-jeu très limite. »

Si Kylian Mbappé a pleinement profité de cette rencontre pour montrer son importance dans ce sprint final, Hugo Ekitike, lui, n’a pas affiché un visage séduisant à l’Abbé Deschamps. Pour sa troisième titularisation de suite, l’ancien Rémois n’était pas dans le rythme. « Trop souvent à contretemps, il paraît emprunté dans tout ce qu’il fait. Il rate le but du 3-0 devant la cage grande ouverte. C’est finalement quand il ne touche pas le ballon, en le laissant filer sur le 2e but de Mbappé, qu’il est le meilleur », rapporte LP, qui lui donne la note de 3/10. Autre joueur en difficulté ce dimanche soir, Sergio Ramos. Fautif sur la réduction de l’écart de l’AJ Auxerre après avoir perdu un duel aérien, l’Espagnol « a été trop observateur du jeu une bonne partie de la soirée dans sa surface, avant de remettre du punch dans le dernier quart d’heure. Ça ne l’a pas empêché d’être tranchant sur les coups de pied arrêtés dans sa zone », analyse le quotidien sportif (4/10).