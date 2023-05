Le Paris Saint-Germain affrontait l’AJ Auxerre ce soir à l’Abbé Deschamps pour le compte de la 36ème journée de Ligue 1. L’occasion pour les hommes de Christophe Galtier de soigner leur fin de saison, se rapprocher du titre et poursuivre leur bonne lancée face au seizième du classement, après leur large victoire contre Troyes (5-0) le week-end dernier. Opération réussie avec un succès 1-2.

Un match contrasté. Malgré la victoire de Lens à Lorient en fin d’après midi qui retarde l’échéance du sacre pour le onzième titre de champion de France (1-3), les Parisiens n’ont pas pris ce match à la légère, sans pleinement rassurer pour autant. Largement favoris avant le début de la rencontre, le PSG s’est emparé des commandes de la rencontre dès son entame avec rythme, intensité et impact. Ils ont ensuite livré une deuxième mi temps quelconque offensivement, surtout douteuse défensivement. La victoire s’est dessinée grâce au doublé extrêmement rapide de Kylian Mbappé (6e, 8e). La seconde période, bien moins maîtrisée par Paris, a mis en exergue leur fébrilité après la réduction du score de Sinayoko (50e). Heureusement, les Parisiens ont pu compter sur un très bon Gianluigi Donnarumma, impérial après avoir encaissé un but où il n’était pas exempt de tout reproche.

LES NOTES DES PARISIENS

DONNARUMA 7

RAMOS 3 / MARQUINHOS 5 / DANILO 5

ZAIRE EMERY 5 / BERNAT 5

RUIZ 6 / VERRATTI 7

MESSI 4 / EKITIKE 4 / MBAPPÉ 8

LES FAITS DU MATCH

MBAPPÉ EN MODE TGV

Omniprésent en première mi-temps, la superstar française a livré un match de haute volée face à Auxerre, en inscrivant un doublé express (6e, 8e) dont un premier but exceptionnel. Au delà du plan comptable, Mbappé a livré une excellente prestation collective, multipliant les appels dangereux et créant sans cesse de bonnes situations pour ses coéquipiers. Il aurait pu inscrire un triplé si son but en fin de rencontre n’avait pas été sifflé hors-jeu, ainsi que livrer une passe décisive à Ekitike qui manque la balle devant le but vide.

MESSI DÉJÀ PARTI ?

L’Argentin a déçu face à Auxerre en livrant une prestation quelconque, remplie de déchets. L’ancien Barcelonais a perdu bon nombre de ballons et ne s’est pas distingué offensivement. À l’image de sa frappe facilement captée par le portier auxerrois (31e). Son match est sauvé par sa passe décisive pour Mbappé sur le deuxième but, mais elle reste à relativiser car c’est en réalité Hugo Ekitike qui réalise le geste amenant le but, en laissant passer le ballon.

HUGO EKITIKE MANQUE LE COCHE

Malgré une deuxième titularisation de suite, la pépite en provenance du Stade de Reims n’a pas convaincu. Trop fébrile, le jeune attaquant de 20 ans a perdu trop de ballons et gâché l’occasion de porter le score à 3-0 avant le retour aux vestiaires, en ratant la balle devant le but vide. Sorti à la 54e minute pour Vitinha, Ekitike a semblé être touché physiquement et ne saisit pas les chances données par Christophe Galtier… pour l’instant.

SERGIO RAMOS DOUTEUX

À l’image de la défense parisienne – trop souvent mise en danger – Sergio Ramos a livré une rencontre on ne peut plus inquiétante. Grandement responsable sur le but auxerrois, l’Espagnol a déçu par son placement et ses duels perdus tout au long du match. Une prestation moyenne, à quelques mois de la renégociation de son contrat.

ENIÈME RELÂCHEMENT

Regretté au micro de Canal+ Sport en fin de rencontre par son capitaine Marquinhos, l’énième relâchement du PSG en seconde période ne présage rien de positif. Pas encore champions, les Parisiens ne peuvent pas se permettre un tel laxisme… surtout face à des équipes qui luttent pour leur maintien !

Voir aussi : Marquinhos regrette le nouveau relâchement du PSG contre Auxerre