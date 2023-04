La nouvelle est tombée dans la matinée : Nordi Mukiele est out jusqu’à la fin de l’exercice en cours. Le joueur a donné de ses nouvelles via les réseaux sociaux, affichant sa détermination pour la saison prochaine.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que Nordi Mukiele est indisponible. Un vrai coup d’arrêt pour un joueur qui montait en puissance depuis janvier dernier. Malheureusement, ne voulant prendre aucun risque, le staff du PSG a préconisé une opération afin que le latéral droit se débarrasse de ses soucis récurrents aux ischios-jambiers. À ce sujet, le club parisien a expliqué via un communiqué officiel ce mardi : « Nordi Mukiele souffre d’une lésion haute des ischios-jambiers. Pour minimiser les risques de récidive, le staff médical du Paris Saint-Germain a opté pour une intervention chirurgicale. L’opération sera réalisée en Finlande aujourd’hui et le rendra indisponible jusqu’au terme de la saison. »

« Revenir plus fort »

Une terrible nouvelle. Et cet après-midi, l’ancien joueur du RB Leipzig et du Montpellier HSC a donné de ses nouvelles. Il a notamment posté un message via ses réseaux sociaux dans lequel il exprime sa frustration mais également sa détermination à revenir plus fort. « Bonjour à tous. Comme vous le savez, je suis éloigné des terrains depuis quelques semaines après avoir écourté ma convalescence pour revenir plus vite afin d’être disponible pour le club et les matches importants qui nous attendaient. Malheureusement, cela a entraîné une nouvelle blessure. J’ai travaillé dur pour revenir à nouveau, mais malheureusement, ma blessure persistant, j’ai pris la décision difficile, mais nécessaire, de subir une opération. Je suis évidemment déçu de devoir manquer le reste de la saison, mais ma santé et mon rétablissement à long terme sont ma priorité absolue. Je vais travailler dur pour revenir plus fort la saison prochaine. Je tiens à vous remercier pour vos messages de soutien au cours des dernières semaines. Cela compte beaucoup pour moi et je sais que vous continuerez à être là pour l’équipe dans les semaines à venir car il reste un objectif à aller chercher. En attendant, je serai le premier supporter du PSG. Merci encore pour votre soutien et allez Paris ! »