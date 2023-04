Marcelo Gallardo ne croit pas à une proposition du PSG

Selon toutes vraisemblances, les jours de Christophe Galtier à la tête du PSG sont comptés. Reste à connaître le nom de l’entraîneur sur lequel le board rouge et bleu jettera son dévolu.

Alors que tout avait particulièrement bien commencé sous sa houlette, Christophe Galtier a vu son PSG sombrer petit à petit. Aujourd’hui, même si le club de la capitale occupe la première place en Ligue 1, les errances de l’effectif à sa dispositions sont bien trop nombreuses. En outre, les éliminations précoces en Ligue des Champions et en Coupe de France, à chaque fois au stade des huitièmes de finale, ne passent pas, surtout au vu des copies rendues.

La piste Marcelo Gallardo à oublier ?

Pour toutes ces raisons, il serait très étonnant de voir Christophe Galtier conserver son poste à l’issue de l’exercice en cours. Non, tout indique que l’ancien coach niçois sera limogé et remplacé par un technicien plus expérimenté. Car oui, l’expérience serait aujourd’hui la principale qualité recherchée par les décideurs parisiens. Des noms tels que ceux de José Mourinho, Antonio Conte ou encore Luis Enrique ont ainsi circulé. D’autres profils, plus jeunes, ont également été évoqués par-ci par-là. C’est notamment le cas de Thiago Motta (Bologne) ou de Marcelo Gallardo (libre). Concernant ce dernier, UOL Esporte nous indique qu’aucun contact n’aurait eu lieu pour l’heure. Néanmoins, conscient que le PSG souhaite confier les rênes de son équipe à un entraîneur avec un passif certain, Marcelo Gallardo ne se ferait pas de fausse idées et écarterait, de ce fait, une arrivée en terre parisienne. L’ancien joueur rouge et bleu (2007-2008) avait été annoncé dans le viseur du PSG par la presse argentine il y a quelques semaines de cela alors qu’il devrait reprendre du service en juin prochain, lui qui est libre comme l’air depuis son départ de River Plate en novembre dernier. Il aurait dans l’idée de rallier pour la première fois le vieux continent en tant que coach et Chelsea aurait manifesté son intérêt.