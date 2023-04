Pour le prochain mercato, le PSG vise un avant-centre de haut calibre. Et Luis Campos aurait coché le nom de Victor Osimhen tout en haut de sa short-list.

Avec six points d’avance sur le RC Lens, son futur adversaire en Ligue 1, le PSG est bien parti pour remporter le onzième titre de champion de France de son Histoire. En cas de victoire face aux Sangs et Ors le week-end prochain, un grand pas sera donc fait en ce sens alors qu’il ne restera plus que sept rencontres à disputer. En parallèle, Luis Campos, le conseiller sportif rouge et bleu, prépare le mercato estival.

Le Bayern Munich prend les devants pour Osimhen

Et le chantier du décideur lusitanien s’annonce d’ores et déjà monumental. Dans le sens des arrivées, plusieurs profils sont visés, dont un avant-centre de renom. Dans cette optique, Victor Osimhen se placerait comme la grande priorité parisienne. Problème, la concurrence s’annonce très ardue dans la course à la signature du buteur du Napoli (21 buts en 23 matches de Serie A cette saison). Chelsea et le Bayern seraient notamment sur ses traces. Et selon Sky Sport Germany, il se pourrait que le club bavarois est pris une longueur d’avance dans ce dossier puisque l’ancien lillois aurait donné son aval afin de rejoindre la Bundesliga l’exercice prochain. Reste à voir si cette information trouvera un écho positif dans les jours à venir. Pour rappel, et comme exposé par Sky Sport, le Napoli attendrait une somme plus que rondelette pour laisser filer Victor Osimhen : environ 130 millions d’euros, rien que ça… Pour sa part, l’écurie nouvellement coachée par Thomas Tuchel ne serait prête à investir « que » 100 millions d’euros. De quoi laisser entrevoir un feuilleton au long cours ?