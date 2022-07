Dimanche soir (20 heures, Prime Video), le PSG va débuter sa saison 2022-2023 avec le Trophée des Champions contre le FC Nantes. Après quatre victoires en quatre matches de préparation, les joueurs de Christophe Galtier voudront repartir de Tel-Aviv avec le titre, afin de lancer parfaitement son exercice. Cette rencontre entre Parisiens et Nantais sera arbitrée par un arbitre israélien.

Orel Grinfeld au sifflet

Sur son site internet, la Ligue 1 a indiqué qu’Orel Grinfeld serait au sifflet de l’affrontement entre le PSG et Nantes. L’homme en noir (40 ans) sera assisté par Roy Hassan et Idan Yarkoni. Gal Leibovitz officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Roi Reinshreiber et David Fuxman. Ce sera la première fois qu’il arbitre les deux équipes.