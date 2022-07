Ce mercredi, le PSG débute son premier match de la tournée au Japon en affrontant le Kawasaki Frontale. Une rencontre qui se déroulera devant 80 000 personnes sur la pelouse du Japan National Stadium. Ce sera l’occasion pour Christophe Galtier de parfaire les automatismes au sein de sa nouvelle équipe. Et à cette occasion, le technicien a dévoilé son onze qui sera aligné pour cette rencontre et celui-ci devrait aligner son équipe en 3-4-1-2 avec le trio Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe en défense. Vitinha va enchaîner une deuxième rencontre de suite sous ses nouvelles couleurs accompagné par Idrissa Gueye. Sans surprise, l’attaque est composée de Messi, Neymar et Mbappé. À noter selon Le Parisien que Marco Verratti, Leandro Paredes et Keylor Navas ne sont pas sur la feuille de match.

Le Onze du PSG : Donnarumma – Ramos Marquinhos Kimpembe – Hakimi Vitinha Gueye Nuno Mendes – Messi – Neymar Mbappé