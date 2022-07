Wijnaldum sur les tablettes de l’AS Roma

Lors de ce mercato estival, le PSG compte bien se renforcer au milieu de terrain. Considéré (à juste titre) comme l’un des secteurs faibles des Rouge & Bleu, Luis Campos étudie de nombreux profils pour améliorer l’entrejeu. Ainsi plusieurs joueurs sont aussi invités à se trouver un nouveau club : Idrissa Gueye, Ander Herrera, Rafinha, Eric Dina Ebimbe ou encore Georginio Wijnaldum. L’international hollandais garde une cote intéressante du côté de l’Italie, où plusieurs clubs ont fait part de leur intérêt pour le joueur.

Un compromis à trouver avec la Roma

En effet, comme le rapporte le journaliste Guillaume Mapard-Pacini via le quotidien romain Il Messaggero, Wijnaldum intéresse l’AS Roma et le PSG réclamerait 15 millions d’euros pour son joueur. Une somme qui effrayerait le club italien qui préférerait un prêt avec option d’achat. Concernant le salaire, celui-ci pourrait être payé à 50% par les deux clubs. Pas sûr que cette option arrive à satisfaire le Paris Saint-Germain. On rappelle que Georginio Wijnaldum n’a pas fait le voyage au Japon et serait prêt à quitter le club de la capitale cet été pour gagner du temps de jeu dans l’optique de participer à la prochaine Coupe du Monde.