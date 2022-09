Courtisé tout au long du mercato, l’étincelant Seko Fofana a finalement prolongé au RC Lens au terme d’une soirée grandiose. Le natif de Paris a signé jusqu’en 2025 avec les Sang et Or et avec à la clef une revalorisation salariale. C’est un secret de polichinelle, le PSG a tenté de signer le milieu de terrain de 27 ans cet été, mais les dirigeants lensois se sont montrés trop gourmands aux yeux de la direction parisienne.

Le RC Lens demandait 40 millions

Rayonnant depuis deux saisons avec le RC Lens, Seko Fofana semblait promis à un départ cet été, et pourtant, ce dernier a finalement prolongé 3 ans avec le club nordiste. Acheté 10 millions d’euros à l’Udinese à l’été 2020, sa côte s’est démultipliée sous le maillot lensois, si bien, que selon Téléfoot, le club demandait près de 40 millions d’euros pour libérer son joyau. Un prix qui a refroidi les ardeurs parisiennes, qui s’était tout de même montrée plus qu’intéressé par le joueur formé à Manchester City. Toujours d’après les dires du magazine hebdomadaire, des échanges entre les anciens représentants du joueur et Luis Campos ont vu le jour durant cette intersaison, signe que la piste Fofana semblait faisait partie des priorités de l’été. Le club de la capitale aurait même pris des renseignements auprès de Lens avant d’aller vers Renato Sanches. Reste à savoir si Paris ne regrettera pas ce profil box to box lors de ses grosses échéances européennes.