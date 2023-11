Dans un entretien au site de la BBC, le directeur général des recettes du PSG, Marc Armstrong, a livré quelques détails sur les ambitions du club.

Cet été, le PSG a décidé de lancer un nouveau projet en mettant fin à la politique des stars et en favorisant plutôt une équipe jeune basée sur le collectif. Pour mener à bien ce projet, Luis Enrique a été nommé entraîneur et de nombreux joueurs sont arrivés lors du mercato estival. À cela s’ajoutent les départs de nombreuses stars comme Sergio Ramos, Marco Verratti, Lionel Messi et Neymar Jr. De quoi mettre en péril la santé économique du club parisien ? Dans un entretien à la BBC, le directeur général des revenus du PSG, Marc Armstrong, a été questionné sur les ambitions du club. Extraits choisis.

L’objectif manqué du PSG en Ligue des champions

« Il n’est pas nécessaire de gagner la Ligue des champions pour être un club de football prospère. Nous aimerions la gagner ? Oui. Au cours des quatre dernières saisons, nous avons participé à une finale et à une demi-finale. Nous sommes l’une des trois seules équipes à avoir atteint la phase à élimination directe chaque saison depuis 2012-2013, avec le Real Madrid et le Bayern Munich. Nous sommes quatrième au coefficient UEFA. Mais, le président (Nasser al-Khelaïfi, NDLR) a été très direct cet été avec la nouvelle stratégie sportive, que la Ligue des champions n’est pas une obsession. »

Mbappé est-il important pour les finances du club ?

« Il est clair que c’est un grand joueur et qu’il est important d’un point de vue sportif. Mais commercialement, nous sommes plus grands que n’importe quel joueur. Il s’agit de la marque et de ce que nous construisons. Nous savons que nous aurons toujours une équipe compétitive sur le terrain. Il y aura toujours des investissements sur le terrain et en dehors pour continuer à grandir. »

Les sponsors du club

« Six de nos 35 sponsors sont originaires du Qatar. Cela représente moins de 20 % de nos recettes globales. Il est clair que certaines marques qataries veulent s’associer à un club qatari. Qatar Airways est le sponsor de nombreuses propriétés. Elle a été présente sur le maillot du FC Barcelone et de l’AS Roma. Les faire figurer sur notre maillot est une chose normale et vous pouvez comprendre pourquoi ils veulent le faire. »

Le problème du stade

« Notre préférence va clairement au réaménagement du Parc des Princes. C’est notre maison historique. C’est l’endroit où nous voulons être, où les fans veulent que nous soyons et c’est à l’intérieur des limites de la ville. Mais l’argent nécessaire pour en faire le stade qu’il doit être est énorme. Nous sommes prêts à dépenser cet argent et nous le voulons, mais la ville doit nous vendre le bâtiment. Nous avons été très clairs et nous étudions sérieusement d’autres options depuis un an. »