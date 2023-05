Lionel Messi se dirigerait, doucement mais sûrement, vers un contrat mirobolant du côté de l’Arabie Saoudite. Une information sortie hier soir en terre espagnole et confirmée par l’AFP en ce mardi matin. Mais rien ne serait encore acté dans ce dossier.

Est-ce que Lionel Messi vit réellement ses dernières semaines sous la tunique du Paris Saint-Germain ? Au vu des informations qui nous parviennent depuis un petit moment, cela se précise de plus en plus. L’Arabie Saoudite, par le biais d’Al-Hilal, serait sur le point de rafler la mise dans ce dossier avec une proposition XXL à la clé. Néanmoins, L’Équipe vient quelque peu tempérer ces échos en expliquant que rien n’est encore signé.

À voir aussi : Mercato – Pas encore d’offre du PSG pour José Mourinho

🚨 Leo Messi n’a encore RIEN signé avec l’Arabie Saoudite… mais a bel et bien trouvé un accord verbal !

Le joueur espère encore revenir au Barça 🛬



(L’Equipe) pic.twitter.com/bRRaPB7LH3 — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 9, 2023

Un accord mais pas de décision définitive

En effet, d’après le quotidien sportif, Lionel Messi aurait bien reçu une proposition compliquée à refuser. Celle-ci pourrait permettre à la superstar argentine de percevoir des émoluments estimés à 600 millions d’euros sur deux saisons. Un accord verbal aurait même d’ores et déjà été conclu. Pourtant, rien ne serait définitivement bouclé dans cette affaire puisque Lionel Messi attendrait toujours que le FC Barcelone déniche une solution viable d’un point de vue financier afin de le rapatrier en Catalogne. Le joueur aimerait encore évoluer dans un championnat compétitif l’exercice prochain avec la Copa America en ligne de mire. En ce sens, il devrait rendre sa décision une fois la Ligue 1 conclue. Une information corroborée par Fabrizio Romano. Le journaliste spécialiste du mercato nous indique que c’est bien à ce moment-là, et non avant, que le gaucher actera son choix.

(MAJ, 15h46) Dans la continuité de toutes ces informations, Jorge Messi a décidé de prendre la parole via son compte Instagram afin de commenter les échos autour de l’avenir de son fils. Il a ainsi publié un communiqué expliquant qu’aucun accord n’existait et qu’aucune décision ne sera prise avant la fin de l’exercice en cours. « Il n’y a absolument rien avec aucun club pour l’année prochaine. La décision ne sera pas prise avant que Lionel ne termine le championnat avec le PSG, peut-on notamment lire sur ce dit communiqué. Une fois la saison terminée, il sera alors temps d’analyser et de voir ce qu’il y a et puis de prendre une décision. Il y a toujours des rumeurs et beaucoup utilisent le nom de Lionel pour gagner en notoriété. Nous pouvons assurer qu’il n’y a d’accord avec personne, ni verbal, ni signé, ni convenu, et il n’y en aura pas avant la fin de la saison.«