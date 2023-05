La fin d’aventure entre le PSG et Lionel Messi est proche. Et l’Argentin connaîtrait déjà sa future destination pour la saison prochaine.

L’histoire d’amour entre le PSG et Lionel Messi n’aura jamais pris. Arrivé en grande pompe à l’été 2021, la star argentine a déçu et n’a pas réussi à apporter son expérience en Ligue des champions. Finalement, l’Argentin de 35 ans ne prolongera pas l’aventure avec les Rouge & Bleu. Et depuis plusieurs mois, trois autres choix s’offraient à lui : le FC Barcelone, la MLS ou l’Arabie saoudite. Et finalement, La Pulga aurait choisi la dernière option.

🚨🚨 Lionel Messi jouera en Arabie saoudite la saison prochaine selon une une source saoudienne proche des négociations à l’@afpfr 🛫🇸🇦 pic.twitter.com/l3vCzNDc8E — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 9, 2023

« Affaire conclue. Il jouera en Arabie saoudite »

En effet, une source saoudienne proche des négociations a affirmé auprès de l’AFP que le septuple Ballon d’Or évoluera en Arabie saoudite la saison prochaine, qualifiant notamment le contrat « d’énorme. » Toujours selon la même source, le départ du numéro 30 du PSG est « une affaire conclue. Il jouera en Arabie saoudite. » Sollicité par l’AFP, le club parisien n’a pas souhaité s’exprimer et a rappelé que le joueur était sous contrat jusqu’au 30 juin 2023. Pour rappel, le club d’Al-Hilal est prêt à réaliser des folies pour attirer Lionel Messi dans la Saudi Pro League.

À voir aussi : La stratégie saoudienne pour attirer Lionel Messi