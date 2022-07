Le PSG veut se montrer actif lors de ce mercato estival aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Et afin de dégraisser son effectif pléthorique, le club de la capitale a listé un certain nombre de joueurs indésirables. À ce jour, les Rouge & Bleu ont réussi à vendre Alphonse Areola (West Ham) et Marcin Bulka (OGC Nice). Et un autre gardien sous contrat pourrait quitter la capitale français lors de mercato. Après un prêt décevant à Majorque, Sergio Rico pourrait faire une pige d’une saison en Premier League.

Un retour à Fulham pour Sergio Rico ?

En effet, comme le rapporte le journaliste de Sky Sports, Dharmesh Sheth, Fulham souhaiterait obtenir un prêt de Sergio Rico. Le journaliste ne précise pas s’il s’agit d’un prêt avec option d’achat ou non. Barré par la concurrence au PSG (Gigio Donnarumma, Keylor Navas et Alexandre Letellier), le portier de 28 ans – sous contrat jusqu’en 2024 – pourrait vivre une nouvelle expérience à l’étranger. Par le passé, il avait déjà connu un prêt chez les Cottagers lors de la saison 2018-2019, soit un an avant son arrivée chez les Rouge & Bleu. Avant de se pencher sur le cas de Sergio Rico, le promu en Premier League avait pour objectif de recruter le portier d’Arsenal, Bernd Leno. Mais la demande des Gunners pour leur portier allemand demeure trop élevée, toujours selon Dharmesh Sheth.

Temps de jeu 2021-2022 de Sergio Rico*

Ligue 1 : 1 match disputés (22 minutes) – 1 but encaissé

: 1 match disputés (22 minutes) – 1 but encaissé Liga : 13 matches disputés (1.170 minutes) – 29 buts encaissés, 1 clean-sheet

: 13 matches disputés (1.170 minutes) – 29 buts encaissés, 1 clean-sheet Coupe du Roi : 1 match disputé (90 minutes) – 1 but encaissé

