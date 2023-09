Le point médical du PSG avant la réception de Dortmund

Ce mardi (21h sur Canal Plus et RMC Sport), le PSG accueille le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Et Luis Enrique sera privé à coup sûr de trois joueurs.

J-1 avant le début de la campagne européenne 2023-2024 du PSG. Ce mardi soir, le club parisien recevra – au Parc des Princes – le Borussia Dortmund, à l’occasion de la 1ère journée de Ligue des champions. Dans un groupe relevé, les Rouge & Bleu voudront parfaitement débuter en C1. Et comme souvent, Luis Enrique sera privé de quelques joueurs. Et à la veille de cette rencontre face au BVB, le PSG a livré son point médical qui concerne trois Parisiens.

Petite infection pour Nuno Mendes

Blessé aux ischio-jambiers depuis la saison passée, Nuno Mendes était sur le chemin du retour. Mais l’international portugais ne sera pas présent à la séance du jour en raison d’une petite infection, rapporte le PSG. De son côté, Presnel Kimpembe, qui se remet de sa rupture du tendon d’Achille, continue son travail de réhabilitation. Enfin, Marco Asensio, touché au pied lors de la trêve internationale, poursuit son protocole de soins. À noter que Lee Kang-In sera également absent face au BVB. L’international sud-coréen sera libérée par le PSG pour participer aux Jeux asiatiques avec la Corée du Sud, rapporte RMC. Absent du dernier match face à l’OGC Nice, Fabian Ruiz n’apparaît pas dans ce point médical et pourrait donc être apte, tout comme Nordi Mukiele.