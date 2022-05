Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit Troyes – au Parc des Princes – dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Déjà champions, les Rouge & Bleu voudront finir de la meilleure des manières cette saison de championnat, et rester invaincu à domicile. Pour cette rencontre, trois joueurs seront forfaits. Sans surprise, Leandro Paredes, Mauro Icardi et Julian Draxler – absents de longue date – ne seront pas dans le groupe de Mauricio Pochettino pour la réception de Troyen. Mais un autre joueur pourrait manquer à l’appel, Lionel Messi. La Pulga s’entraîne à l’écart depuis deux joueurs. Dans son point médical, le PSG explique que son numéro 30 souffre d’une douleur para-costale et qu’un nouveau point sera fait demain matin. Il n’est pas encore forfait pour Troyes.

Le point médical du PSG

Leo Messi s’est entraîné à part pour une douleur para-costale. Un nouveau point sera effectué demain matin.

Leandro Paredes continue sa rééducation après sa chirurgie suite à une pubalgie.

Julian Draxler entame sa phase de réathlétisation sur le terrain, avec et sans ballon.