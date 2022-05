Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG affronte Troyes pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Ce samedi matin, les joueurs du PSG se sont entraînés une dernière fois avant la réception du 14e du championnat. Lors de cette séance, Mauricio Pochettino a dû faire sans l’une de ses stars qui pourrait manquer le match de demain.

Blessés de longue date, Leandro Paredes, Mauro Icardi – qui s’est entraîné en individuel – et Julian Draxler n’ont pas participé à cette séance et sont forfaits pour demain. Lionel Messi s’est lui entraîné en solo, avec deux préparateurs physiques, un peu avant la séance du jour. Le point médical devrait nous apporter plus d’informations sur l’état de santé de la Pulga. Abdou Diallo, qui s’entraîne à part depuis une semaine, était à l’entraînement collectif. Il postule donc une place pour la réception de Troyes. Tous les autres joueurs, dont les titis Xavi Simons, Edouard Michut, Ismaël Gharbi ou bien encore El Chadaille Bitshiabu étaient présents.