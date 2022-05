Gonzalez : « Je pense qu’il faut féliciter tous les joueurs »

Grâce à son succès contre Montpellier (37-33), le 25e en 25 matches de Liqui Moly Starligue, le PSG Handball s’est offert son huitième titre de champion de France consécutif, le neuvième de son histoire. Raul Gonzalez, l’entraîneur des Rouge & Bleu, a tenu à féliciter ses joueurs et son staff pour ce nouvel accomplissement. Mais la saison n’est pour autant pas terminée, avec l’EHF Champions League et la Coupe de France en ligne de mire.

« Je pense qu’il faut féliciter tous les joueurs et le personnel du club. C’était très compliqué de faire cela. Je remercie mes joueurs, lance l’Espagnol pour PSG TV. L’objectif maintenant, c’est de se reposer un peu pour affronter le match qu’on va jouer contre Kiel. Tout le monde pensait qu’on allait gagner le match comme la dernière confrontation. Mais les Montpelliérains ont de très bons joueurs, on a eu de nombreux problèmes en première mi-temps, mais on a modifié cela en seconde mi-temps et tout s’est bien passé.«