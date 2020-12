Après un début de saison marqué par de nombreuses blessures, l’infirmerie du PSG se vide peu à peu. Et à la veille du match face à l’Istanbul Basaksehir (ce mardi à 21h), le club de la capitale a dévoilé un point médical concernant ses joueurs blessés. Et aucun joueur n’est venu s’ajouter dans la liste des blessés parisiens. Juan Bernat poursuit toujours sa rééducation après son opération du genou. Absents lors des derniers matches, Mauro Icardi et Pablo Sarabia seront toujours indisponibles. Également indisponible depuis plusieurs semaines, Julian Draxler va effectuer son retour dans le groupe parisien pour la réception des Turcs.